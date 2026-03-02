FC Inter 1908
Como-Inter, le possibili scelte di Fabregas: torna Nico Paz dal 1′. Morata e Baturina…

Il Como insegue una storica finale di Coppa Italia. Il tecnico spagnolo rilancia Diao dal 1' insieme a Nico Paz
Gianni Pampinella
Il Como ci crede. I lariani domani affronteranno l'Inter nella semifinale di andata della Coppa Italia, Cesc Fabregas vuole sfruttare il fattore campo e fare l'impresa guidando i suoi verso una storica finale. Per il Como l'Inter rappresenta un tabù da quando è tornato in serie A. "Per il resto ha fatto punti contro tutte le big, compreso il doppio 2-0 sulla Juve. Solo sconfitte, tre su tre davanti ai vice-campioni d'Italia in carica, senza peraltro avere mai segnato tra la scorsa stagione e questa. Un impegno che Fabregas potrebbe affrontare, nella prima semifinale, con Diao dal primo minuto", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La trequarti è soggetta a valutazioni, in questa fase. Tanto più che il senegalese, perso per infortunio la Coppa d'Africa, due giorni fa è rientrato (e bene) contro il Lecce dopo 75 giorni di assenza. Un valore aggiunto per il Como che dovrà rinunciare alla qualità di Addai per tutto il resto del campionato, mentre Morata è da verificare in vista di domani sera. Nemmeno Fabregas si è voluto sbilanciare, riguardo l'attaccante spagnolo. Rimane in dubbio Baturina, altrettanto uomo di fantasia. Sicuro invece il rientro di Nico Paz da titolare, contro l'Inter. Dubbi sulla posizione di Vojvoda, che oscilla tra esterno difensivo e trequarti a seconda di come l'allenatore spagnolo vorrà l'atteggiamento del Como".  

(Corriere dello Sport)

