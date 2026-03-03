Questa sera l'Inter scenderà in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare modulo

Gianni Pampinella Redattore 3 marzo - 17:00

Questa sera l'Inter scenderà in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia. I nerazzurri dovranno sfidare il Como di Fabregas che sta attraversando un ottimo momento. Con Bonny e Lautaro out, Chivu può contare solo su Thuram e Pio Esposito, ecco perché non è da escludere un cambio modulo.

"Dal Bodo al Como, due modi di giocare opposti, come del resto il budget a disposizione, ma comunque un problema per Chivu e la sua squadra. Sul Lungolago, per la semifinale di andata di Coppa Italia, l’Inter sa che dovrà soffrire più di quanto il primo scontro diretto in campionato possa far immaginare (4-0), per tornare in finale e provare a fare quella doppietta con lo scudetto che solo Mou è riuscito a realizzare sul campo".

"Il ritorno si giocherà fra sette settimane, un’eternità. Nel frattempo Chivu ha un altro rebus da risolvere perché per la prima volta si trova con solo due attaccanti, Esposito e Thuram, visto che Lautaro è fermo ai box un altro paio di settimane, mentre Bonny punta al rientro nel derby di domenica, dopo il fastidio al polpaccio contro il Genoa".

"Il tecnico romeno potrebbe optare per un 3-4-2-1 con Frattesi e Diouf dietro a Esposito o un 3-5-1-1, sempre con Esposito come riferimento centrale e Frattesi come incursore-trequartista. Con una sola punta sarà ancora più importante gestire il pressing contro un avversario che ha dimostrato di soffrirlo, subendo le ripartenze dei nerazzurri. Il probabile ritorno da titolare di Calhanoglu aiuterà in questo senso, mentre il portiere di Coppa è sempre Martinez. Dimarco potrebbe entrare a partita in corso, mentre Henrique dovrebbe lasciare posto a Darmian".

