"Però attenzione: con Inzaghi e con il nuovo tecnico, i nerazzurri hanno perso 5 delle ultime 12 trasferte, tante quante ne avevano perse nelle precedenti 45. Un dato preoccupante. Ma il fatto di giocare a Verona, dove i record positivi per i nerazzurri si sprecano (al Bentegodi sono imbattuti dal 1992 e vanno a segno con almeno 2 gol da 13 gare di fila) consente al tecnico romeno di calibrare le energie. Con Lautaro dovrebbe esserci Bonny, mentre in difesa De Vrij è in vantaggio su Acerbi e Bisseck dovrebbe tornare sul centrodestra".