Alle 12:30 l'Inter scenderà in campo dove affronterà il Verona. Una chance importante per i nerazzurri per accorciare sul Napoli in attesa dello scontro diretto tra Milan-Roma. Come sottolinea il Corriere della Sera, per evitare cali di tensioni e picchi di fatica, Cristian Chivu si riaffida al turnover.
CorSera – Inter, Chivu si affida al turnover per evitare cali. C’è un dato preoccupante
"Però attenzione: con Inzaghi e con il nuovo tecnico, i nerazzurri hanno perso 5 delle ultime 12 trasferte, tante quante ne avevano perse nelle precedenti 45. Un dato preoccupante. Ma il fatto di giocare a Verona, dove i record positivi per i nerazzurri si sprecano (al Bentegodi sono imbattuti dal 1992 e vanno a segno con almeno 2 gol da 13 gare di fila) consente al tecnico romeno di calibrare le energie. Con Lautaro dovrebbe esserci Bonny, mentre in difesa De Vrij è in vantaggio su Acerbi e Bisseck dovrebbe tornare sul centrodestra".
"Gli esterni titolari vanno gestiti, anche se la partita segnata in rosso è quella di domenica sera con la Lazio, non quella di mercoledì con il tenero Kairat Almaty, quindi Dimarco potrebbe riposare. Chivu lascia a casa Thuram, che però ha recuperato dall’infortunio del 4 ottobre e ritrova tra i convocati Pepo Martinez, dopo la tragedia stradale che lo ha coinvolto martedì scorso. Il Verona di Zanetti non ha ancora vinto, anche se ha fermato la Juve sul pareggio. Ma è una delle squadre che tira di più verso la porta, quindi una delle più sprecone: per sicurezza la coppia Orban-Giovane va tenuta lontana dall’area. Tocca all’ex Gagliardini".
(Corriere della Sera)
