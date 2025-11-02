Tra poco più di un'ora l'Inter scenderà in campo per affrontare il Verona.
Cristian Chivu è pronto a regalare una chance dal 1' al brasiliano. Il tecnico lascia in panchina Barella
Gara importante per i nerazzurri che possono approfittare dello stop del Napoli e dello scontro diretto Milan-Roma. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, Cristian Chivu è pronto a regalare una chance dal 1' a Luis Henrique che fa rifiatare Dumfries.
Cambia anche la corsia mancina con Carlos Augusto al posto di Dimarco. Conferma per Bisseck al centro della difesa dopo la buona prova offerta contro la Fiorentina. Rifiata anche Nicolò Barella e spazio a Zielinski. Coppia d'attacco formata da Lautaro e Bonny.
Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro
