FCIN1908 – Inter, ecco la formazione scelta per Cremonese-Inter: torna Frattesi. E davanti…

Davide Frattesi sarà titolare nell'Inter di Chivu che alle 18 allo Zini affronterà la Cremonese di Nicola: le ultime
Davide Frattesi sarà titolare nell'Inter di Chivu che alle 18 allo Zini affronterà la Cremonese di Nicola, nel tentativo aumentare il vantaggio sulle inseguitrici nella lotta scudetto.

Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, l'allenatore nerazzurro ha scelto di puntare sul centrocampista, mandando così anche un segnale importante in chiave mercato, visto che nelle ultime ore il nome di Frattesi è stato fra i più caldi in casa Inter in ottica uscite. Dopo essere stato a un passo dal Nottingham Forest, dunque, Frattesi è pronto a rilanciarsi e a scrivere un nuovo capitolo in maglia Inter. In attacco, invece, dovrebbe riposare Marcus Thuram a vantaggio di Pio Esposito, pronto a far coppia con Lautaro Martinez.

FCINTER1908 - La formazione scelta per Cremonese-Inter:

Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro

