Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, l'allenatore nerazzurro ha scelto di puntare sul centrocampista, mandando così anche un segnale importante in chiave mercato, visto che nelle ultime ore il nome di Frattesi è stato fra i più caldi in casa Inter in ottica uscite. Dopo essere stato a un passo dal Nottingham Forest, dunque, Frattesi è pronto a rilanciarsi e a scrivere un nuovo capitolo in maglia Inter. In attacco, invece, dovrebbe riposare Marcus Thuram a vantaggio di Pio Esposito, pronto a far coppia con Lautaro Martinez.