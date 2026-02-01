FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Le probabili di Cremonese-Inter: in mezzo certezze o sorpresa Frattesi? In avanti…

partite

Sky – Le probabili di Cremonese-Inter: in mezzo certezze o sorpresa Frattesi? In avanti…

Sky – Le probabili di Cremonese-Inter: in mezzo certezze o sorpresa Frattesi? In avanti… - immagine 1
Partita importante in chiave Serie A per la squadra nerazzurra che è prima in classifica e vuole mantenere il giusto distacco dalle rivali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Testa subito alla Cremonese. È la prossima, è sempre quella che conta più di tutte. Si gioca alle 18 a Cremona e Cristian Chivu, l'allenatore dell'Inter, ha cercato di tenere tutti sul pezzo sperando che non ci sia nulla da dare per scontato. Anche perché riportarsi a +9 dal Napoli e andare momentaneamente a +8 dal Milan, che gioca martedì, non sembra una cattiva idea.

Sky – Le probabili di Cremonese-Inter: in mezzo certezze o sorpresa Frattesi? In avanti…- immagine 2
Getty

La squadra nerazzurra affronterà una Cremonese rimaneggiata con Nicola che avrebbe intenzione di schierare così i suoi al fischio d'inizio:

Audero; Ceccherini, Baschirotto, Folino; Terracciano, Zerbin, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Chivu conterà su Bastoni dal primo minuto e sulle fasce ci saranno a destra Luis Henrique (che ormai sembra certo della permanenza all'Inter) e Dimarco (affaticato Carlos Augusto) che è stato il migliore in campo nelle due ultime gare. Senza Barella e Calhanoglu, infortunati, in mezzo giocheranno Sucic, Zielinski e Mkhitaryan: o almeno loro sono i favoriti. Poi ci sarà da capire se ci sarà una chance dal primo minuto per Frattesi. In avanti la coppia formata da Esposito e Lautaro che ha già mostrato ampio feeling.

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro

Leggi anche
Sky – Cremonese-Inter, ecco le probabili formazioni: Chivu ha in mente questo 11
Verso Cremonese-Inter: Esposito con Lautaro. A centrocampo chance per Frattesi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA