Testa subito alla Cremonese. È la prossima, è sempre quella che conta più di tutte. Si gioca alle 18 a Cremona e Cristian Chivu, l'allenatore dell'Inter, ha cercato di tenere tutti sul pezzo sperando che non ci sia nulla da dare per scontato. Anche perché riportarsi a +9 dal Napoli e andare momentaneamente a +8 dal Milan, che gioca martedì, non sembra una cattiva idea.

Chivu conterà su Bastoni dal primo minuto e sulle fasce ci saranno a destra Luis Henrique (che ormai sembra certo della permanenza all'Inter) e Dimarco (affaticato Carlos Augusto) che è stato il migliore in campo nelle due ultime gare. Senza Barella e Calhanoglu, infortunati, in mezzo giocheranno Sucic, Zielinski e Mkhitaryan: o almeno loro sono i favoriti. Poi ci sarà da capire se ci sarà una chance dal primo minuto per Frattesi. In avanti la coppia formata da Esposito e Lautaro che ha già mostrato ampio feeling.