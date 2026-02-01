FC Inter 1908
Sky – Cremonese-Inter, la probabile: quotazioni di Frattesi in rialzo. Segnale per il mercato?

Sky – Cremonese-Inter, la probabile: quotazioni di Frattesi in rialzo. Segnale per il mercato? - immagine 1
I nerazzurri tra poche ore affronteranno la Cremonese. Possibilità concreta per Frattesi di partire dal 1'
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Sky – Cremonese-Inter, la probabile: quotazioni di Frattesi in rialzo. Segnale per il mercato?- immagine 2
Getty Images

Tra poche ore l'Inter scenderà in campo. I nerazzurri affronteranno la Cremonese allo stadio Zini, occasione importante per dare un ulteriore strappo al campionato e centrare la quarta vittoria consecutiva.

Sky – Cremonese-Inter, la probabile: quotazioni di Frattesi in rialzo. Segnale per il mercato?- immagine 3
Getty Images

Con Pio Esposito e Lautaro che torneranno in campo dal 1', la vera sorpresa potrebbe essere rappresentata da Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Sky Sport, quotazioni in rialzo per il centrocampista italiano che se giocasse titolare, sarebbe un segnale anche in chiave mercato visto che il giocatore è seguito molto da vicino dal Nottingham Forrest.

