Tra poche ore l'Inter scenderà in campo. I nerazzurri affronteranno la Cremonese allo stadio Zini, occasione importante per dare un ulteriore strappo al campionato e centrare la quarta vittoria consecutiva.

Con Pio Esposito e Lautaro che torneranno in campo dal 1', la vera sorpresa potrebbe essere rappresentata da Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Sky Sport, quotazioni in rialzo per il centrocampista italiano che se giocasse titolare, sarebbe un segnale anche in chiave mercato visto che il giocatore è seguito molto da vicino dal Nottingham Forrest.