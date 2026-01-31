Sky – Cremonese-Inter, ecco le probabili formazioni: Chivu ha in mente questo 11

Domani l'Inter scenderà in campo allo Zini di Cremona contro la Cremonese per cercare di allungare il gap sul Milan in attesa dell'impegno dei rossoneri, di scena martedì sera a Bologna.
Domani l'Inter scenderà in campo allo Zini di Cremona contro la Cremonese per cercare di allungare sul Milan: le probabili scelte di Chivu
L'allenamento di rifinitura è in corso ma Sky Sport abbozza già la probabile formazione di Cristian Chivu per l'impegno contro la Cremonese. In porta ancora Sommer, in difesa invece il tridente titolare con Akanji in mezzo, Bisseck e Bastoni braccetti.
Luis Henrique e Dimarco confermati sulle fasce, mentre a centrocampo la coperta è corta perché Calhanoglu e Barella sono out per infortunio mentre Frattesi è sul mercato. Spazio dunque a Sucic e Mkhitaryan come mezzali con Zielinski play.
In attacco, a meno di sorprese, la coppia titolare sarà Lautaro e Pio Esposito, visto che Thuram e Bonny sono partiti dall'inizio mercoledì contro il Dortmund
