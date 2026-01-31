FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Cremonese-Inter, ecco le probabili formazioni: Chivu ha in mente questo 11

partite

Sky – Cremonese-Inter, ecco le probabili formazioni: Chivu ha in mente questo 11

Inter Chivu
Domani l'Inter scenderà in campo allo Zini di Cremona contro la Cremonese per cercare di allungare sul Milan: le probabili scelte di Chivu
Matteo Pifferi Redattore 

Domani l'Inter scenderà in campo allo Zini di Cremona contro la Cremonese per cercare di allungare il gap sul Milan in attesa dell'impegno dei rossoneri, di scena martedì sera a Bologna.

Inter Chivu
Getty Images

L'allenamento di rifinitura è in corso ma Sky Sport abbozza già la probabile formazione di Cristian Chivu per l'impegno contro la Cremonese. In porta ancora Sommer, in difesa invece il tridente titolare con Akanji in mezzo, Bisseck e Bastoni braccetti.

Luis Henrique e Dimarco confermati sulle fasce, mentre a centrocampo la coperta è corta perché Calhanoglu e Barella sono out per infortunio mentre Frattesi è sul mercato. Spazio dunque a Sucic e Mkhitaryan come mezzali con Zielinski play.

Sky – Cremonese-Inter, ecco le probabili formazioni: Chivu ha in mente questo 11- immagine 3

In attacco, a meno di sorprese, la coppia titolare sarà Lautaro e Pio Esposito, visto che Thuram e Bonny sono partiti dall'inizio mercoledì contro il Dortmund

Leggi anche
Verso Cremonese-Inter: Esposito con Lautaro. A centrocampo chance per Frattesi?
Sky – Inter, clamorose novità di formazione: ecco i nomi scelti da Chivu. In panchina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA