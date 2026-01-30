Chivu pensa a qualche novità di formazione in vista del prossimo impegno di campionato contro i grigiorossi

Fabio Alampi Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 15:46)

Archiviato il discorso prima fase Champions League con il successo sul campo del Borussia Dortmund, per l'Inter è tempo di tornare a pensare al campionato: i nerazzurri saranno di scena domenica sul campo della Cremonese. Chivu dovrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione, come scrive il Corriere dello Sport: "In casa Inter la squadra che vince si cambia comunque. Diventa praticamente un obbligo per Cristian Chivu, costretto a fronteggiare i diversi impegni ravvicinati del fitto calendario nerazzurro. I lavori ad Appiano Gentile sono praticamente già nel vivo, considerando l'incombere della sfida di campionato con la Cremonese di domenica pomeriggio.

Il tecnico sta pensando alle novità da proporre in quella che ha definito la gara più importante della stagione ovviamente per mandare un segnale allo spogliatoio. Contro la formazione di Davide Nicola mescolerà sicuramente le carte in attacco. Il tandem sarà nuovo di zecca rispetto alla sfida di Champions, con Lautaro Martinez e Pio Esposito in rampa di lancio. A destra, a meno di novità repentine dal mercato, la coperta rimane corta: non sembra in dubbio la presenza di Luis Henrique dal primo minuto. Stesso discorso a centrocampo, con l'indisponibilità di Calhanoglu e Barella: Frattesi sarà importante per far rifiatare uno dei tre impegnati già in Germania. In difesa lecito attendersi il rientro di Bastoni dopo il turno di riposo di mercoledì. A fargli spazio dovrebbe essere Acerbi.

In porta non sono previste novità: tra i pali ci sarà ancora Yann Sommer. La chance per Martinez arriverà sicuramente in Coppa Italia contro il Torino. Non è escluso anzi che lo spagnolo giochi anche con il Sassuolo".