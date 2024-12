Fantacalcio, le probabili formazioni di Empoli-Torino: da Esposito a Vlasic

EMPOLI - Manca Henderson per squalifica in casa Empoli e resta ai box l'infortunato Fazzini: non ha ancora recuperato. Tante le assenze, D'Aversa non sembra avere dubbi di formazione. Pronto ancora Cacace accanto a Esposito a supporto della prima punta Colombo. In mediana Anjorin e Maleh, sulle fasce Gyasi e Pezzella; difesa a tre composta da Goglichidze, Ismajli e Viti.