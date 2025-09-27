L’Inter di Cristian Chivu è attesa questa sera dalla trasferta in Sardegna contro il Cagliari, un impegno da non sottovalutare per i nerazzurri, chiamati a dare continuità alle due vittorie consecutive tra Champions e campionato.

Martinez in porta; difesa a tre composta da Akanji , de Vrij e Bastoni . Sulle corsie esterne spazio a Luis Henrique e Carlos Augusto , mentre in mezzo al campo agiranno Barella , Calhanoglu e Mkhitaryan .

Erano diversi i dubbi di formazione di Chivu ma la scelta, soprattutto in porta e nel ruolo di mezzala sinistra, dovrebbe ricadere su Martinez e Mkhitaryan, con Sucic e Sommer in panchina. L'Inter deve assolutamente vincere, anche per la ghiotta possibilità di recuperare punti su Milan e Napoli.