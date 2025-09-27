FC Inter 1908
L’Inter di Cristian Chivu è attesa questa sera dalla trasferta in Sardegna contro il Cagliari, un impegno da non sottovalutare
L’Inter di Cristian Chivu è attesa questa sera dalla trasferta in Sardegna contro il Cagliari, un impegno da non sottovalutare per i nerazzurri, chiamati a dare continuità alle due vittorie consecutive tra Champions e campionato.

Secondo quanto appurato da FCINTER1908, queste dovrebbero essere le scelte del tecnico interista:

Martinez in porta; difesa a tre composta da Akanji, de Vrij e Bastoni. Sulle corsie esterne spazio a Luis Henrique e Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo agiranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

In attacco confermato il tandem formato da Thuram e Lautaro Martinez, pronto a riprendersi il posto da titolare dopo i problemi alla schiena accusati la settimana scorsa.

Erano diversi i dubbi di formazione di Chivu ma la scelta, soprattutto in porta e nel ruolo di mezzala sinistra, dovrebbe ricadere su Martinez e Mkhitaryan, con Sucic e Sommer in panchina. L'Inter deve assolutamente vincere, anche per la ghiotta possibilità di recuperare punti su Milan e Napoli.

Ecco la probabile formazione: Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

