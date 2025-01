Il tour de force dell’Inter fa tappa oggi al Meazza. I nerazzurri affrontano il Bologna per tirare via dalla classifica il primo asterisco, in attesa poi di recuperare anche la gara con la Fiorentina. Simone Inzaghi, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, sembra intenzionato ad affidarsi in buona parte alla squadra che ha battuto il Venezia al Penzo pochi giorni fa.