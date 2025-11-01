3 gol e 3 assist fin qui per Bonny, grande protagonista in questo avvio di stagione con la maglia nerazzurra. Ha segnato nella penultima trasferta dell’Inter, quella contro la Roma: il suo gol è valso 3 punti. Proverà a ripetersi anche a Verona: la sua rete è data a 1.95 su Bet365. La quota sale su Snai a 2.50, ma è ancora più alta per gli operatori di Netwin e Netbet: la rete dell’ex Parma è data a 2.60.