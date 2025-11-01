FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Verona-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme, ma la tentazione è un’altra

pronostici

Verona-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme, ma la tentazione è un’altra

Bonny
L'Inter scenderà in campo a Verona contro l’Hellas domenica alle ore 12.30: occhio ai pronostici sui marcatori, ecco le quote
Alessandro Cosattini Redattore 

Dopo la vittoria per 3-0 nell’infrasettimanale contro la Fiorentina, l’Inter scenderà in campo a Verona contro l’Hellas. Marcus Thuram è tornato in gruppo, ma al momento è più probabile un suo ingresso a gara in corso che una sua partenza dal 1’. Altra chance in vista dunque per Ange-Yoan Bonny, a caccia di conferme. Occhio alle quote dei possibili marcatori di Verona-Inter: da Bonny appunto alla vera tentazione per questo match.

Verona-Inter, marcatore Bonny

COMPARAZIONE QUOTE VERONA-INTER MARCATORE BONNY
2.60
PIÙ INFO
1.95
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
2.60
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

3 gol e 3 assist fin qui per Bonny, grande protagonista in questo avvio di stagione con la maglia nerazzurra. Ha segnato nella penultima trasferta dell’Inter, quella contro la Roma: il suo gol è valso 3 punti. Proverà a ripetersi anche a Verona: la sua rete è data a 1.95 su Bet365. La quota sale su Snai a 2.50, ma è ancora più alta per gli operatori di Netwin e Netbet: la rete dell’ex Parma è data a 2.60.

Verona-Inter, marcatore Barella

COMPARAZIONE QUOTE VERONA INTER MARCATORE BARELLA
5.80
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
5.60
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Ma la vera tentazione è il gol di Nicolò Barella a Verona. Contro la Fiorentina hanno segnato gli altri due centrocampisti ovvero Calhanoglu (doppietta) e Sucic. Al Bentegodi stuzzica la rete dell’italiano, che finora ha segnato solo alla Cremonese in casa, mentre in trasferta è ancora a secco. Il suo gol su Eurobet è dato a 5.60, la quota sale a 5.80 su WilliamHill fino ad arrivare a 6.00 su Netwin e Netbet.

Verona-Inter, dove vederla in tv

—  

Hellas Verona-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 2 novembre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Verona-Inter, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano
Pronostico Verona-Inter: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA