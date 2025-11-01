Dopo la vittoria per 3-0 nell’infrasettimanale contro la Fiorentina, l’Inter scenderà in campo a Verona contro l’Hellas. Marcus Thuram è tornato in gruppo, ma al momento è più probabile un suo ingresso a gara in corso che una sua partenza dal 1’. Altra chance in vista dunque per Ange-Yoan Bonny, a caccia di conferme. Occhio alle quote dei possibili marcatori di Verona-Inter: da Bonny appunto alla vera tentazione per questo match.
Verona-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme, ma la tentazione è un’altra
Verona-Inter, marcatore Bonny
3 gol e 3 assist fin qui per Bonny, grande protagonista in questo avvio di stagione con la maglia nerazzurra. Ha segnato nella penultima trasferta dell’Inter, quella contro la Roma: il suo gol è valso 3 punti. Proverà a ripetersi anche a Verona: la sua rete è data a 1.95 su Bet365. La quota sale su Snai a 2.50, ma è ancora più alta per gli operatori di Netwin e Netbet: la rete dell’ex Parma è data a 2.60.
Verona-Inter, marcatore Barella
Ma la vera tentazione è il gol di Nicolò Barella a Verona. Contro la Fiorentina hanno segnato gli altri due centrocampisti ovvero Calhanoglu (doppietta) e Sucic. Al Bentegodi stuzzica la rete dell’italiano, che finora ha segnato solo alla Cremonese in casa, mentre in trasferta è ancora a secco. Il suo gol su Eurobet è dato a 5.60, la quota sale a 5.80 su WilliamHill fino ad arrivare a 6.00 su Netwin e Netbet.
Verona-Inter, dove vederla in tv—
Hellas Verona-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 2 novembre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
