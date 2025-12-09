Cristian Chivu ha fatto le sue scelte definitive in vista del big match di questa sera a San Siro tra Inter e Liverpool

Cristian Chivu ha fatto le sue scelte definitive in vista del big match di questa sera a San Siro tra Inter e Liverpool. Si attendeva la decisione finale su Manuel Akanji in difesa, visto che ieri il difensore svizzero non si era allenato causa influenza.

Ebbene, l'ex Manchester City, secondo quanto risulta a FCInter1908.it, ha pienamente recuperato e giocherà titolare sul centrodestra, a completare un reparto arretrato già formato da Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. L'altro ballottaggio, quello sulla fascia destra, lo vince Luis Henrique, confermato dopo la buona prova con il Como e preferito a Carlos Augusto. In attacco c'è la Thu-La. Ecco la probabile formazione dell'Inter: