Manca sempre meno all'attesissima gara di Champions League di stasera tra l'Inter di Cristian Chivu e il Liverpool di Arne Slot. E arrivano da Sky Sport importanti aggiornamenti sulla formazione di stasera, soprattutto sul fronte Manuel Akanji .

"Chivu per la sfida contro il Liverpool schiererà un 3-5-2. Il trio difensivo davanti a Sommer, con l’ex City ai box, dovrebbe essere composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Nelle ultime ore, però, Akanji sta meglio e viaggia verso la titolarità .

Si tratta di capire se sostituirà Acerbi in mezzo come contro l’Atletico Madrid, oppure se verrà impiegato a destra al posto di Bisseck. Luis Henrique e Dimarco agiranno come quinti di centrocampo. Calhanoglu come play, Barella e Mkhitaryan pronti a dare una mano in fase di manovra. La coppia offensiva sarà composta da Thuram e Lautaro Martinez".