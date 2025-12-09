FC Inter 1908
Sky – Inter-Liverpool, Akanji verso la titolarità: le ultime! Ecco la formazione

Arrivano da Sky Sport importanti aggiornamenti sulla formazione di stasera, soprattutto sul fronte Manuel Akanji
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Manca sempre meno all'attesissima gara di Champions League di stasera tra l'Inter di Cristian Chivu e il Liverpool di Arne Slot. E arrivano da Sky Sport importanti aggiornamenti sulla formazione di stasera, soprattutto sul fronte Manuel Akanji.

"Chivu per la sfida contro il Liverpool schiererà un 3-5-2. Il trio difensivo davanti a Sommer, con l’ex City ai box, dovrebbe essere composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Nelle ultime ore, però, Akanji sta meglio e viaggia verso la titolarità.

Si tratta di capire se sostituirà Acerbi in mezzo come contro l’Atletico Madrid, oppure se verrà impiegato a destra al posto di Bisseck. Luis Henrique e Dimarco agiranno come quinti di centrocampo. Calhanoglu come play, Barella e Mkhitaryan pronti a dare una mano in fase di manovra. La coppia offensiva sarà composta da Thuram e Lautaro Martinez".

