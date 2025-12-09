Arrivano notizie importanti sulle condizioni di Manuel Akanji a poche ore dalla partita di Champions League a San Siro tra Inter e Liverpool. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, il difensore svizzero, che ieri non si è allenato con il resto dei compagni per influenza, sta meglio ed è in recupero per il big match delle 21.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Liverpool, le ultimissime: Akanji sta meglio e vola verso il recupero
partite
Sky – Inter-Liverpool, le ultimissime: Akanji sta meglio e vola verso il recupero
Arrivano notizie importanti sulle condizioni di Manuel Akanji a poche ore dalla partita di Champions League a San Siro tra Inter e Liverpool
Non è ancora certo che possa essere della partita, da titolare o inizialmente in panchina, ma arrivano ultimi aggiornamenti confortanti sul suo stato di salute. La situazione, dunque, è in evoluzione e nelle prossime ore se ne saprà di più.
Ma Chivu potrebbe contare anche su uno dei grandi punti fermi di questo inizio di stagione nella partita che potrebbe regalare tre punti fondamentali nel cammino europeo dei nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA