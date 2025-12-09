Arrivano notizie importanti sulle condizioni di Manuel Akanji a poche ore dalla partita di Champions League a San Siro tra Inter e Liverpool. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, il difensore svizzero, che ieri non si è allenato con il resto dei compagni per influenza, sta meglio ed è in recupero per il big match delle 21.