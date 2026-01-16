FC Inter 1908
Non sono escluse sorprese nell'Inter di Chivu che domani pomeriggio affronterà al Bluenergy Stadium l'Udinese di Runjaic nella delicata trasferta in Friuli.
Non sono escluse sorprese nell'Inter di Chivu che domani pomeriggio affronterà al Bluenergy Stadium l'Udinese di Runjaic nella delicata trasferta in Friuli.

Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, l'allenatore nerazzurro starebbe pensando a una grande sorpresa di formazione. Il nome è quello di Davide Frattesi, che, secondo quanto appurato, potrebbe essere titolare a centrocampo, dopo i buoni minuti da subentrato contro il Lecce mercoledì sera a San Siro. La decisione nelle prossime ore, ma l'idea Frattesi balena nella testa di Chivu.

Resta da vedere chi sarà, eventualmente, a lasciargli il posto.

