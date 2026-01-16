Non sono escluse sorprese nell'Inter di Chivu che domani pomeriggio affronterà al Bluenergy Stadium l'Udinese di Runjaic nella delicata trasferta in Friuli.
Inter, verso l'Udinese: Chivu pensa a una grande sorpresa di formazione, le ultime
Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, l'allenatore nerazzurro starebbe pensando a una grande sorpresa di formazione. Il nome è quello di Davide Frattesi, che, secondo quanto appurato, potrebbe essere titolare a centrocampo, dopo i buoni minuti da subentrato contro il Lecce mercoledì sera a San Siro. La decisione nelle prossime ore, ma l'idea Frattesi balena nella testa di Chivu.
Resta da vedere chi sarà, eventualmente, a lasciargli il posto.
