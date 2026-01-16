Dopo la sofferta vittoria contro il Lecce a San Siro nel recupero della 16a giornata, l'Inter si proietta verso la trasferta di Udine con tutte le intenzioni di continuare la marcia vincente in testa alla classifica e mettere ulteriore pressione a Milan e Napoli.
Sky – Inter, verso Udine. Squadra partita da Appiano, cinque assenti: gli aggiornamenti
Come riferito da Sky Sport, i nerazzurri sono partiti qualche minuto fa da Appiano Gentile alla volta del Friuli (fischio d'inizio alle 15). Cristian Chivu non può contare su tutta la rosa a disposizione. gli assenti per la delicata trasferta contro la squadra di Runjaic, infatti, sono ben cinque: Josep Martinez, che potrebbe tornare a disposizione martedì contro l'Arsenal in Champions League, Di Gennaro, Palacios, Dumfries e Calhanoglu.
Defezioni importanti (soprattutto in riferimento agli ultimi due nomi) che potrebbero spingere l'allenatore nerazzurro a cambiare qualcosa in formazione, soprattutto in cabina di regia, con Barella favorito su Zielinski.
