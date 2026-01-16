Dopo due partite dispendiose come quelle contro Napoli e Lecce, e nel bel mezzo di un mese di fuoco, in cui giocherà senza sosta ogni tre giorni, l'Inter a Udine è pronta a cambiare qualcosa in formazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Udinese-Inter, le probabili formazioni: si cambia, fuori tre big! Le scelte di Chivu
partite
Sky – Udinese-Inter, le probabili formazioni: si cambia, fuori tre big! Le scelte di Chivu
Dopo due partite dispendiose come quelle contro Napoli e Lecce, l'Inter a Udine è pronta a cambiare qualcosa in formazione
Come riferisce Sky Sport, infatti, potrebbero riposare sia Akanji che Zielinski a centrocampo, con Barella a dargli il cambio in cabina di regia in sostituzione di Hakan Calhanoglu.
Chance da titolare, dunque, per Petar Sucic e il ritorno di Luis Henrique e Dimarco sulle fasce dall'inizio. In attacco, invece, potrebbe tornare Lautaro con Esposito al suo fianco e Thuram inizialmente in panchina. Ecco la probabile formazione dell'Inter:
© RIPRODUZIONE RISERVATA