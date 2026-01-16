Dopo due partite dispendiose come quelle contro Napoli e Lecce, l'Inter a Udine è pronta a cambiare qualcosa in formazione

Dopo due partite dispendiose come quelle contro Napoli e Lecce, e nel bel mezzo di un mese di fuoco, in cui giocherà senza sosta ogni tre giorni, l'Inter a Udine è pronta a cambiare qualcosa in formazione.