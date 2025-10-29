Archiviare la sconfitta di Napoli e tornare a correre. È questo il messaggio di Cristian Chivu alla sua Inter, che questa sera a San Siro affronta una Fiorentina in difficoltà ma pronta a dare battaglia. Per i nerazzurri non è solo una questione di classifica — il primo posto resta a portata di mano — ma anche di continuità, dopo lo stop del Maradona che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive.
L'allenatore nerazzurro, secondo quanto appurato da Fcinter1908, dovrebbe lanciare Yann Bisseck ma non nel consueto ruolo di braccetto. Il difensore tedesco dovrebbe giocare centrale, tra Akanji e Bastoni. Una piccola rivoluzione rispetto alle consuetudini.
Chance importante anche per Petar Sucic, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Zielinski per prendere il posto di Mkhitaryan. Confermata la scelta di Pio Esposito accanto a Lautaro.
La probabile formazione dell'Inter:
Sommer Akanji Bisseck Bastoni Dumfries Barella Calhanoglu Sucic Dimarco Lautaro Esposito
