Archiviare la sconfitta di Napoli e tornare a correre. È questo il messaggio di Cristian Chivu alla sua Inter, che ospita la Fiorentina

Archiviare la sconfitta di Napoli e tornare a correre. È questo il messaggio di Cristian Chivu alla sua Inter, che questa sera a San Siro affronta una Fiorentina in difficoltà ma pronta a dare battaglia. Per i nerazzurri non è solo una questione di classifica — il primo posto resta a portata di mano — ma anche di continuità, dopo lo stop del Maradona che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive.