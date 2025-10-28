Non ci saranno gli infortunati Thuram e Mkhitaryan, oltre a Josep Martinez non convocato dopo l'incidente in cui ha investito e ucciso un 81enne in moto-carrozzina. Per quanto riguarda la formazione, quindi, a centrocampo potrebbe rivedersi Sucic (in ballottaggio con Zielinski), mentre sulla fascia sinistra Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Dimarco. In attacco, poi, è sfida tra Bonny ed Esposito per la maglia dal 1' accanto a Lautaro Martinez.