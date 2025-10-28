fcinter1908 partite probabili formazioni Inter, Chivu tra turnover e ballottaggi per la Fiorentina. Sucic dal 1′? In attacco…

partite

Inter, Chivu tra turnover e ballottaggi per la Fiorentina. Sucic dal 1′? In attacco…

Inter, Chivu tra turnover e ballottaggi per la Fiorentina. Sucic dal 1′? In attacco… - immagine 1
L'Inter si prepara alla sfida di domani con la Fiorentina e non mancano i dubbi di formazione per i nerazzurri
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

L'Inter si prepara alla sfida di domani con la Fiorentina e non mancano i dubbi di formazione per i nerazzurri. Dopo il ko con il Napoli, infatti, il tecnico Cristian Chivu potrebbe cambiare qualcosa nell'undici titolare per la gara contro i viola.

Inter, Chivu tra turnover e ballottaggi per la Fiorentina. Sucic dal 1′? In attacco…- immagine 3
Getty Images

Non ci saranno gli infortunati Thuram e Mkhitaryan, oltre a Josep Martinez non convocato dopo l'incidente in cui ha investito e ucciso un 81enne in moto-carrozzina. Per quanto riguarda la formazione, quindi, a centrocampo potrebbe rivedersi Sucic (in ballottaggio con Zielinski), mentre sulla fascia sinistra Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Dimarco. In attacco, poi, è sfida tra Bonny ed Esposito per la maglia dal 1' accanto a Lautaro Martinez.

Leggi anche
Sky – Inter, Esposito in vantaggio su Bonny. Scelto il sostituto di Mkhitaryan, dubbi in...
Sky – Inter, botti e rumori fuori dall’albergo: tifosi Napoli disturbano il sonno....

© RIPRODUZIONE RISERVATA