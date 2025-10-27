Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

Inter-Fiorentina, over 4.5
Nerazzurri che in questo primo scorcio di stagione hanno dimostrato una buona vena realizzativa forse alimentata un pizzico di sfortuna. Contro il Napoli la squadra di Chivu ha creato ed è stata anche molto sfortunata a metter dentro due legni. Altare e contraltare. L'Inter crea ma concede troppo. La squadra viola si è dimostrata capace di rimontare al Bologna nell'ultima sfida il doppio svantaggio concedendo però troppo in fase difensiva. Scopriamo insieme le quote per l'OVER 4.5 in Inter-Fiorentina. Gli esperti di Lottomatica a Eurobet bancano questa possibilità a 5.00 mentre gli analisti di Domusbet propongono una quota di 4.70. Per i bookie di Netwin l'over 4.5 è quotato a 4.65
Inter-Fiorentina, dove vederla in tv—
Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
