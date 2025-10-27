fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol - immagine 1
Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45. Scopriamo insieme le quote del match
Giovanni Montopoli Direttore 

Umori diverse, ambizioni diverse, stessa voglia. Inter e Fiorentina si affronteranno mercoledi sera nel primo turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A. Nerazzurri reduci dalla brutta sconfitta del Maradona, gara che lascerà non pochi strascichi a livello di polemiche. Il tecnico nerazzurri nell'immediato dopo partita ha voluto placare gli animi limitandosi a parlare di calcio giocato, ma la rabbia nello spogliatoio nerazzurro è tanta e la gara di mercoledi l'occasione di rialzare subito la testa.

Inter-Fiorentina vincente Inter

COMPARAZIONE QUOTE INTER FIORENTINA VINCENTE INTER
1.37
PIÙ INFO
1.35
PIÙ INFO
1.37
PIÙ INFO
1.30
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 400€ di bonus benvenuto scommesse + 300€ di bonus casinò
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport con 3 vincite potenziate + 20 free spin
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nerazzurri che viaggiano con il favore dei pronostici. Dopo lo scivolone del Maradona l'infrasettimanale offre alla squadra di Chivu l'opportunità di tornare a correre in campionato. Al Meazza arriva la Fiorentina reduce dal pareggio in rimonta nel derby dell'appennino contro il Bologna. Scopiamo insieme le quote per la vittoria della squadra nerazzurra. Gli esperti di Eurobet e Netwin quotano la vittoria dell'Inter a 1.37 mentre i bookie di Domusbet bancano questa possibilità a 1.35. Leggermente più cauti gli analisti di Leovegas che bancano la vittoria della squadra di Chivu a 1.30

LEGGI ANCHE

Inter-Fiorentina, over 4.5

COMPARAZIONE QUOTE INTER FIORENTINA OVER 4.5
4.65
PIÙ INFO
4.70
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 400€ di bonus benvenuto scommesse + 300€ di bonus casinò
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ sul primo deposito + fino a 2.000€ di Bonus Scommesse + 10.000€ senza deposito con CIE
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nerazzurri che in questo primo scorcio di stagione hanno dimostrato una buona vena realizzativa forse alimentata un pizzico di sfortuna. Contro il Napoli la squadra di Chivu ha creato ed è stata anche molto sfortunata a metter dentro due legni. Altare e contraltare. L'Inter crea ma concede troppo. La squadra viola si è dimostrata capace di rimontare al Bologna nell'ultima sfida il doppio svantaggio concedendo però troppo in fase difensiva. Scopriamo insieme le quote per l'OVER 4.5 in Inter-Fiorentina. Gli esperti di Lottomatica a Eurobet bancano questa possibilità a 5.00 mentre gli analisti di Domusbet propongono una quota di 4.70. Per i bookie di Netwin l'over 4.5 è quotato a 4.65

Inter-Fiorentina, dove vederla in tv

—  

Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Leggi anche
Napoli-Inter, pronostico marcatori: Bonny a caccia di conferme ma l’intuizione è...
Napoli-Inter, pronostico risultato esatto: non è il pareggio il risultato più accreditato

© RIPRODUZIONE RISERVATA