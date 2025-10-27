Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Nerazzurri che in questo primo scorcio di stagione hanno dimostrato una buona vena realizzativa forse alimentata un pizzico di sfortuna. Contro il Napoli la squadra di Chivu ha creato ed è stata anche molto sfortunata a metter dentro due legni. Altare e contraltare. L'Inter crea ma concede troppo. La squadra viola si è dimostrata capace di rimontare al Bologna nell'ultima sfida il doppio svantaggio concedendo però troppo in fase difensiva. Scopriamo insieme le quote per l'OVER 4.5 in Inter-Fiorentina. Gli esperti di Lottomatica a Eurobet bancano questa possibilità a 5.00 mentre gli analisti di Domusbet propongono una quota di 4.70. Per i bookie di Netwin l'over 4.5 è quotato a 4.65