Alle 19 sono attese le parole di Simone Inzaghi che magari scioglierà i dubbi sulla formazione che schiererà in campo nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord (si gioca alle 18.45). Gli mancano quattro esterni su cinque, Darmian, Zalewski, Dimarco e Carlos Augusto e per questo si pensa potrebbe schierare a sinistra Alessandro Bastoni. Si abbasserebbe quando serve in difesa dove dovrebbero quindi giocare Pavard, de Vrij e Acerbi con Dumfries a destra.

Stando a quanto riportato da Skysport in mezzo dovrebbe esserci Calhanoglu che dopo la botta ricevuta nella gara col Napoli non è al cento per cento. Per questo si lascia una porta aperta al possibile schieramento dal primo minuto di Asllani al suo posto. Zielinski giocherebbe al posto di Mkhitaryan con Barella confermato nel suo ruolo. Lautaro e Thuram in attacco.