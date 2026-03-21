Contro la Fiorentina Chivu ritrova il centrocampista turco che lavora in gruppo dall'inizio della settimana e quindi pronto anche a partire dal 1'

Gianni Pampinella Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 11:32)

Reduce da una sconfitta e un pareggio, l'Inter vuole tornare a correre. I nerazzurri domani saranno impegnati sul difficile campo della Fiorentina, l'obiettivo è tenere a distanza Milan e Napoli, ieri vittorioso a Cagliari. Cristian Chivu ritrova Hakan Calhanoglu che lavora in gruppo dall'inizio della settimana e quindi pronto anche a partire dal 1'.

"“Calha” avrebbe voluto quantomeno essere in panchina con l’Atalanta, ma lo staff interista non ha rischiato nulla, mentre il calciatore ha fatto di tutto per rientrare anche un po’ prima del previsto per dare una mano a Chivu in chiave scudetto e per affrontare il doppio playoff per il Mondiale della sua Turchia. Due gare a cui chiaramente Hakan tiene tantissimo e che probabilmente – visto gli impegni ravvicinati – tengono in apprensione l’Inter, che ovviamente avrebbe fatto a meno di vedere uno dei suoi top, appena rientrato da un infortunio, protagonista in scontri decisivi", sottolinea Tuttosport.

"Con Calhanoglu regista, Zielinski agirà da mezzala, come Barella. Out Lautaro – che ieri ha svolto l’ennesimo personalizzato -, l’argentino al massimo potrebbe fare gruppo a Firenze (questo pomeriggio la partenza in treno per la Toscana). Bastoni ha lavorato ieri con i compagni di squadra, ma sente ancora dolore. Oggi Chivu deciderà il da farsi. L’ipotesi più accreditata è che sieda al massimo in panchina".

(Tuttosport)