Si dice spesso che la prossima potrebbe essere la partita più importante della stagione, ma quella contro l'Atalanta delle 15, per l'Inter, ha davvero tutti contorni dello snodo cruciale in ottica scudetto. Vincere vorrebbe dire, infatti, non solo dare un bel segnale dopo il derby, ma probabilmente fare un passo decisivo verso il titolo.
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Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu
La partita contro l'Atalanta delle 15 a San Siro ha davvero tutti contorni dello snodo cruciale in ottica scudetto
Cristian Chivu, come riferisce Sky Sport, fra pochi minuti, nell'ultima riunione tecnica, scioglierà gli ultimi dubbi, ma in difesa dovrebbe esserci Akanji con Carlos Augusto a sostituire Bastoni, non al meglio. A centrocampo, da vedere se Dumfries sarà pronto per partire dall'inizio, ma le sensazioni vanno in quella direzione.
Sucic, infine, è avanti nel ballottaggio con Mkhitaryan. Ecco la probabile formazione dell'Inter:
Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.
(Fonte: Sky Sport)
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