L'Inter scenderà in campo alle ore 15 a San Siro contro l'Atalanta. Chivu recupera qualche pedina importante rispetto al derby

L'Inter scenderà in campo alle ore 15 a San Siro contro l'Atalanta. Chivu recupera qualche pedina importante rispetto al derby: torna Thuram e Dumfries potrebbe giocare titolare. Non ci sarà, invece, Bastoni.

"Contro la Dea, oggi alle 15, mancheranno capitan Lautaro, Calhanoglu e Bastoni — finito al centro di nuova polemica dovuta al premio “Rosa Camuna” —, ma Dumfries avrà di sicuro più minutaggio rispetto alle ultime tre sfide contro Bodo, Como e Milan. Si gioca la titolarità con Luis Henrique. Denzel non gioca dal primo minuto da 125 giorni. L’ultima volta è stata contro la Lazio a San Siro il 9 novembre 2025, prima dell’infortunio alla caviglia che l’ha tenuto ai box per circa tre mesi. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto in termini di gol e assist: l’anno scorso il ragazzo di Aruba ha siglato 11 reti in 47 partite. Mai così tanti. Il resto della formazione è di facile lettura, al netto dei ballottaggi: Dimarco a sinistra, Zielinski in regia, Barella e Mkhitaryan mezzali. L’armeno si gioca una maglia con Sucic", riporta La Gazzetta dello Sport.

"In avanti giocheranno Esposito e Thuram. Da quando Lautaro si è fatto male non ha segnato nessuno dei due. Nelle ultime cinque tra campionato e coppe sono arrivate “solo” 5 reti. Virgolette d’obbligo, visto che i nerazzurri hanno il miglior attacco con 63 gol e viaggiano a una media di due squilli a gara. Tre delle ultime quattro reti segnate in A sono arrivate su calcio piazzato (due angoli e un rigore). Lautaro, intanto, corre veloce verso la Fiorentina. Dovrebbe rientrare lì, la data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 22 marzo. Contro la Dea, dunque, toccherà a Pio e a Thuram: quando sono partiti titolari hanno segnato insieme solo contro il Venezia in Coppa Italia. Marcus ne ha fatti due, Esposito uno. Qualche dubbio in difesa, poi: Sommer tra i pali, poi uno tra Akanji, Bisseck e Acerbi nel terzetto. L’ex Lazio non gioca in A da sette partite, ma contro Scamacca potrebbe far valere le sue doti da marcatore. In quel caso, Akanji scalerebbe a destra. Il braccetto sinistro sarà Carlos Augusto, pronto a sostituire Bastoni", aggiunge il quotidiano.

ATALANTA — "L’ultimo allenamento prima della partenza per Milano ha dato il semaforo verde: dopo cinque partite di assenza, Ederson torna a disposizione di Raffaele Palladino. Il centrocampista brasiliano ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a fermarsi prima della sfida col Napoli del 22 febbraio (e a saltare le successive 5 partite) e a San Siro dovrebbe partire (salvo sorprese) dalla panchina. Così come in panchina sperano di andare anche gli altri due lungodegenti dell’Atalanta. Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori hanno infatti seguito la squadra a Milano e una decisione sulla loro convocazione o meno verrà presa soltanto questa mattina. Anche qui, in ogni caso, precauzione resta la parola chiave per Palladino e il suo staff", scrive La Gazzetta dello Sport.