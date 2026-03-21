Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait

La Fiorentina è in netta ripresa. Dopo aver battuto la Cremonese in campionato, la squadra di Vanoli ha eliminato il Rakow agli ottavi di Conference e arriva alla sfida contro l'Inter con un carico di ottimismo. Come riporta La Nazione, Vanoli proporrà un undici con svariate novità rispetto a quello che solo poche ore fa ha strappato il pass per i quarti di Conference.