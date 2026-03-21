La Fiorentina è in netta ripresa. Dopo aver battuto la Cremonese in campionato, la squadra di Vanoli ha eliminato il Rakow agli ottavi di Conference e arriva alla sfida contro l'Inter con un carico di ottimismo. Come riporta La Nazione, Vanoli proporrà un undici con svariate novità rispetto a quello che solo poche ore fa ha strappato il pass per i quarti di Conference.
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fcinter1908 partite probabili formazioni Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait
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Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait
In vista della gara contro i nerazzurri in programma domani sera, il tecnico prepara sei cambi
"A conti fatti dovrebbero essere sei i cambi previsti in partenza, con De Gea che si riprenderà il posto tra i pali, Pongracic che tornerà a formare la coppia centrale della difesa assieme a Ranieri (previsto pure il rientro di Gosens a sinistra) e il tandem formato da Brescianini e Mandragora che daranno un ricambio alla mediana. Scontato anche il ritorno di Gudmundsson dal 1’. Fortini nel frattempo si avvia verso un nuovo forfait per problemi di lombalgia, al pari di Solomon (che si rivedrà contro il Verona dopo la sosta)".
(La Nazione)
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