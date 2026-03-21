FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait

partite

Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait

Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait - immagine 1
In vista della gara contro i nerazzurri in programma domani sera, il tecnico prepara sei cambi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait- immagine 2
Getty Images

La Fiorentina è in netta ripresa. Dopo aver battuto la Cremonese in campionato, la squadra di Vanoli ha eliminato il Rakow agli ottavi di Conference e arriva alla sfida contro l'Inter con un carico di ottimismo. Come riporta La Nazione, Vanoli proporrà un undici con svariate novità rispetto a quello che solo poche ore fa ha strappato il pass per i quarti di Conference.

Fiorentina-Inter, Vanoli prepara sei cambi. Fortini e Solomon verso il forfait- immagine 3
Getty

"A conti fatti dovrebbero essere sei i cambi previsti in partenza, con De Gea che si riprenderà il posto tra i pali, Pongracic che tornerà a formare la coppia centrale della difesa assieme a Ranieri (previsto pure il rientro di Gosens a sinistra) e il tandem formato da Brescianini e Mandragora che daranno un ricambio alla mediana. Scontato anche il ritorno di Gudmundsson dal 1’. Fortini nel frattempo si avvia verso un nuovo forfait per problemi di lombalgia, al pari di Solomon (che si rivedrà contro il Verona dopo la sosta)".

(La Nazione)

Leggi anche
Fiorentina-Inter, Calhanoglu pronto dal 1′. Bastoni, ecco l’ipotesi più accreditata
Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA