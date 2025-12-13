FC Inter 1908
Dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool a San Siro, l'Inter di Cristian Chivu affronta la delicata trasferta a Marassi contro il Genoa
Dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool a San Siro, l'Inter di Cristian Chivu affronta la delicata trasferta a Marassi contro il Genoa di De Rossi. Alla vigilia della partita del Ferraris, l'allenatore nerazzurro ha ancora qualche dubbio sulla formazione che scenderà in campo: l'infortunio di Acerbi in difesa spinge Akanji al centro, con Bisseck e Bastoni ai lati.

Il primo dei ballottaggi è a centrocampo, dove si giocano un posto sul centro-sinistra Mkhitaryan e Sucic, con Carlos Augusto a sinistra e Luis Henrique sulle fasce, mentre a completare il reparto opereranno Zielinski e Barella. L'altro dubbio è in attacco, dove accanto a Lautaro si giocano un posto Pio Esposito e Bonny, con il primo al momento favorito.

Ecco la probabile formazione:

(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito.

