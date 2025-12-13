E' vigilia di campionato in casa Inter, con i nerazzurri che domani saranno ospiti sul campo del Genoa. Queste le ultime sulla probabile

Marco Astori Redattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 12:46)

E' vigilia di campionato in casa Inter, con i nerazzurri che domani saranno ospiti sul campo del Genoa. Queste le ultime sulla probabile formazione dal Corriere dello Sport: "Cristian Chivu sta studiando la sua Inter in vista della trasferta di domani a Genova e in particolare stanno salendo le percentuali di Zielinski e Pio Esposito per una maglia da titolari nei rispettivi ruoli. Il centrocampista sostituirebbe l’infortunato Calhanoglu in cabina di regia mentre l’attaccante verrebbe preferito a Bonny nel tandem con Lautaro.

In quest’ultimo caso c’è da far rifiatare Thuram, apparso stanco nel match contro il Liverpool in un periodo in cui (fuori dal campo) si è presentato al galà di Natale interista con un nuovo look, senza più treccine e con un'acconciatura “afro” in stile anni Settanta. Tornando alle possibili scelte, in difesa senza Acerbi toccherà ad Akanji come centrale e a Bisseck da braccetto mentre in mezzo al campo dovrebbero essere Barella e Sucic a scortare la regia di Zielinski.

Spera di avere una chance anche Diouf, che ha già dimostrato di potersi disimpegnare bene anche sulla corsia destra. Tra chi va gestito, infine, c’è senz’altro Mkhitaryan che dopo un lungo stop, in settimana contro il Liverpool, è tornato titolare ed è rimasto in campo oltre 80’. In questa fase con la trasferta araba alle porte, l’Inter non può permettersi altri infortuni perché l’infermeria risulta già piena e inevitabilmente condiziona le scelte di Chivu".