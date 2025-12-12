L'obiettivo è ripartire. L'Inter vuole mettersi alle spalle la cocente sconfitta contro il Liverpool, soprattutto per come è arrivata. Il calendario offre alla squadra di Chivu subito una possibilità di riscatto. Infatti i nerazzurri domenica scenderanno in campo per affrontare il Genoa. Per il tecnico scelte obbligate in difesa con Bisseck sul centrodestra, Akanji al centro e Bastoni sul centrosinistra.