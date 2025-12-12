L'obiettivo è ripartire. L'Inter vuole mettersi alle spalle la cocente sconfitta contro il Liverpool, soprattutto per come è arrivata. Il calendario offre alla squadra di Chivu subito una possibilità di riscatto. Infatti i nerazzurri domenica scenderanno in campo per affrontare il Genoa. Per il tecnico scelte obbligate in difesa con Bisseck sul centrodestra, Akanji al centro e Bastoni sul centrosinistra.
L'Inter vuole mettersi alle spalle la cocente sconfitta contro il Liverpool, per farlo servirà una vittoria contro il Genoa. Le possibili scelte di Chivu
A centrocampo Zielinski in vantaggio su Sucic col polacco pronto a prendere il posto di Calhanoglu davanti la difesa. Si potrebbe rivedere Carlos Augusto sulla fascia sinistra con Dimarco in panchina per rifiatare a destra conferma per Luis Henrique. In attacco Lautaro sicuro di una maglia da titolare, ballottaggio tutto francese per chi affiancherà il Toro: Thuram o Bonny.
