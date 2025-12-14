FC Inter 1908
Genoa-Inter, probabili formazioni: due ballottaggi per Chivu. Augusto torna a sinistra

Tra poco più di due ore l'Inter scenderà in campo dove affronterà il Genoa. Due ballottaggi per il tecnico
Tra poco più di due ore l'Inter scenderà in campo. I nerazzurri sono attesi dalla gara col Genoa a Marassi, una trasferta insidiosa per i nerazzurri che a Genova non vincono da 5 anni.

Per Cristian Chivu diversi dubbi di formazione ancora da sciogliere. Il primo, come sottolinea Sky Sport, riguarda l'attacco dove uno tra Esposito e Bonny affiancherà Lautaro. Ballottaggio anche tra Mkhitaryan e Sucic. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. Nel Genoa ancora out Ostigard, c'è Otoa in difesa al suo posto. Davanti conferme per la coppia Colombo-Vitinha.

