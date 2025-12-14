Tra poco più di due ore l'Inter scenderà in campo. I nerazzurri sono attesi dalla gara col Genoa a Marassi, una trasferta insidiosa per i nerazzurri che a Genova non vincono da 5 anni.
Tra poco più di due ore l'Inter scenderà in campo dove affronterà il Genoa. Due ballottaggi per il tecnico
Per Cristian Chivu diversi dubbi di formazione ancora da sciogliere. Il primo, come sottolinea Sky Sport, riguarda l'attacco dove uno tra Esposito e Bonny affiancherà Lautaro. Ballottaggio anche tra Mkhitaryan e Sucic. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. Nel Genoa ancora out Ostigard, c'è Otoa in difesa al suo posto. Davanti conferme per la coppia Colombo-Vitinha.
