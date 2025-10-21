FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Union St. Gilloise-Inter, Chivu cambia: ballottaggio in difesa. A centrocampo…

partite

Union St. Gilloise-Inter, Chivu cambia: ballottaggio in difesa. A centrocampo…

Union St. Gilloise-Inter, Chivu cambia: ballottaggio in difesa. A centrocampo… - immagine 1
Il tecnico nerazzurro ha fatto vedere di saper gestire bene le forze e lo farà anche stasera contro i belgi del Gilloise
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Con un calendario così intasato, l'aiuto arriva dal turnover. Cristian Chivu ha fatto vedere di saper gestire bene le forze e lo farà anche stasera contro i belgi del Gilloise. Se in attacco è probabile vedere la coppia giovane Esposito-Bonny, il tecnico è pronto a mettere mano in tutti i reparti.

Union St. Gilloise-Inter, Chivu cambia: ballottaggio in difesa. A centrocampo…- immagine 2
Getty Images

"Al di là delle scelte in attacco – ci sarebbe anche Frattesi come opzione supplementare -, quella con l’Union St.Gilloise resta una sfida da vincere: sarebbe la 7ª di fila. In questo momento, dopo quanto accaduto in campionato nell’ultima giornata, un successo in terra belga sarebbe perfino più importante rispetto a fare bottino pieno a Napoli", sottolinea il Corriere dello Sport.

Union St. Gilloise-Inter, Chivu cambia: ballottaggio in difesa. A centrocampo…- immagine 3
Getty Images

"Significherebbe compiere un passo in più verso la qualificazione agli ottavi diretti, risparmiandosi fatiche supplementari a febbraio. E visto che Chivu, a primavera, vuole essere in corsa su tutti i fronti, tanto meglio attrezzarsi e adeguarsi. Servirà lo stesso atteggiamento dell’Olimpico, seppure con interpreti diversi. Verso una maglia da titolare, De Vrij e Carlos Augusto, più un paio tra Sucic, Zielinski e Frattesi. Ballottaggio, infine, tra Akanji e Bisseck".

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Inter, Chivu ha deciso: ecco le due esclusioni in Champions. “Vuole averli al top col...
St. Gilloise-Inter, la formazione: Thuram out. Chivu potrebbe fare questa scelta a sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA