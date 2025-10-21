Il tecnico nerazzurro ha fatto vedere di saper gestire bene le forze e lo farà anche stasera contro i belgi del Gilloise

Con un calendario così intasato, l'aiuto arriva dal turnover. Cristian Chivu ha fatto vedere di saper gestire bene le forze e lo farà anche stasera contro i belgi del Gilloise. Se in attacco è probabile vedere la coppia giovane Esposito-Bonny, il tecnico è pronto a mettere mano in tutti i reparti.

"Al di là delle scelte in attacco – ci sarebbe anche Frattesi come opzione supplementare -, quella con l’Union St.Gilloise resta una sfida da vincere: sarebbe la 7ª di fila. In questo momento, dopo quanto accaduto in campionato nell’ultima giornata, un successo in terra belga sarebbe perfino più importante rispetto a fare bottino pieno a Napoli", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Significherebbe compiere un passo in più verso la qualificazione agli ottavi diretti, risparmiandosi fatiche supplementari a febbraio. E visto che Chivu, a primavera, vuole essere in corsa su tutti i fronti, tanto meglio attrezzarsi e adeguarsi. Servirà lo stesso atteggiamento dell’Olimpico, seppure con interpreti diversi. Verso una maglia da titolare, De Vrij e Carlos Augusto, più un paio tra Sucic, Zielinski e Frattesi. Ballottaggio, infine, tra Akanji e Bisseck".

