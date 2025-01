Alla vigilia Lautaro e compagni hanno sostenuto la rifinitura a San Siro in tarda mattinata. Successivamente non c’è stato il canonico ritiro, ma i giocatori si ritroveranno questa mattina ad Appiano per l’avvicinamento al match serale di San Siro. Rispetto alla trasferta di Venezia vanno verso il rientro da titolari sia Thuram, per ricomporre la coppia offensiva con Lautaro, sia Dimarco sulla corsia mancina. Un piccolo dubbio rimane per il ruolo di braccetto destro, in attesa di capire se Pavard tornerà subito titolare a discapito di Darmian o se farà un altro rodaggio a gara in corso. Scelte obbligate in mezzo al campo, dove ai lati di Asllani in regia agiranno Barella e Zielinski".