Sky – Inter-Arsenal: ecco le novità di Chivu. Arteta, dubbio Eze

La squadra inglese è prima nella classifica generale della Champions ma alla squadra nerazzurra servono almeno 4 punti per la qualificazione diretta agli ottavi
«Cercheremo di mettere in campo la versione migliore di noi stessi. L'Arsenal è forte ma non partiamo sconfitti».Cristian Chivu alla vigilia della sfida importantissima contro i Gunners ha parlato di una gara difficile che la sua Inter dovrà affrontare mettendo in campo tutta la qualità, le conoscenze e l'esperienza di cui è capace. Il tecnico dovrebbe mandare in campo, dopo averlo fatto riposare con l'Udinese, Thuramin coppia con Lautaro là davanti. In difesa invece dovrebbe tornare dal primo minuto Bastoni.

Al centro resiste il dubbio tra Akanji (e giocherebbe Bisseck sul centrodestra) e Acerbi (a quel punto lo svizzero alla sua destra). Con Calhanoglu out, secondo quanto riportato da Skysport, potrebbe giocare Barella da play con accanto Zielinski e Sucic alla sua destra: partirebbe dalla panchina Mkhitaryan.

Questo dovrebbe essere il 3-5-2 in campo dal primo minuto:

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.  

L'Arsenal si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro. Di ieri sera le immagini di Artetaa colloquio con Gabriel Jesus in mezzo al campo del Meazza, i due poi sono stati i protagonisti della conferenza stampa della vigilia. Per quanto riguarda le scelte degli inglesi, Saka dovrebbe esserci dal primo minuto e c'è ancora qualche dubbio sulla posizione di Eze che a volte viene utilizzato a centrocampo: se non gioca Odegaard è pronto lui a scalare in mezzo con Martinelli in attacco.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Skysport, la squadra rivale dei nerazzurri dovrebbe giocare con questa formazione da 4-3-3:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel M, Lewis-Skelly; Merino, Zubomendi, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Eze.

Attesi 73mila tifosi a San Siro: 4 mila i biglietti venduti ai sostenitori del club inglese.

