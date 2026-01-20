«Cercheremo di mettere in campo la versione migliore di noi stessi. L'Arsenal è forte ma non partiamo sconfitti».Cristian Chivu alla vigilia della sfida importantissima contro i Gunners ha parlato di una gara difficile che la sua Inter dovrà affrontare mettendo in campo tutta la qualità, le conoscenze e l'esperienza di cui è capace. Il tecnico dovrebbe mandare in campo, dopo averlo fatto riposare con l'Udinese, Thuramin coppia con Lautaro là davanti. In difesa invece dovrebbe tornare dal primo minuto Bastoni.
Sky – Inter-Arsenal: ecco le novità di Chivu. Arteta, dubbio Eze
Al centro resiste il dubbio tra Akanji (e giocherebbe Bisseck sul centrodestra) e Acerbi (a quel punto lo svizzero alla sua destra). Con Calhanoglu out, secondo quanto riportato da Skysport, potrebbe giocare Barella da play con accanto Zielinski e Sucic alla sua destra: partirebbe dalla panchina Mkhitaryan.
Questo dovrebbe essere il 3-5-2 in campo dal primo minuto:
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.
L'Arsenal si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro. Di ieri sera le immagini di Artetaa colloquio con Gabriel Jesus in mezzo al campo del Meazza, i due poi sono stati i protagonisti della conferenza stampa della vigilia. Per quanto riguarda le scelte degli inglesi, Saka dovrebbe esserci dal primo minuto e c'è ancora qualche dubbio sulla posizione di Eze che a volte viene utilizzato a centrocampo: se non gioca Odegaard è pronto lui a scalare in mezzo con Martinelli in attacco.
Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Skysport, la squadra rivale dei nerazzurri dovrebbe giocare con questa formazione da 4-3-3:
Raya; Timber, Saliba, Gabriel M, Lewis-Skelly; Merino, Zubomendi, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Eze.
Attesi 73mila tifosi a San Siro: 4 mila i biglietti venduti ai sostenitori del club inglese.
