L'Inter torna ad allenarsi questa mattina alle 11.30 per la rifinitura che precede la partita di domani contro l'Arsenal in Champions League. Ieri la squadra si era allenata divisa in due gruppi per fare allenamento di scarico dopo la vittoria di sabato alle 15 contro l'Udinese.
Inter, tornano Bastoni e Thuram. Contro l’Arsenal il dubbio è…
Questa mattina l'Inter torna ad allenarsi alla Pinetina per la rifinitura della gara di CL contro i Gunners
Dovrebbe essere riconfermati contro i Gunners almeno otto dei protagonisti che erano titolari nella gara del Friuli. "Rientreranno sicuramente nelle rispettive caselle sia Bastoni che Thuram, al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito. L’unico dubbio sembra riguardare il centrocampo, con Mkhitaryan, Sucic e Frattesi a contendersi una maglia al fianco di Zielinski e Barella. Intanto ieri è tornato a disposizione Josep Martinez: domani sarà in panchina. Si va verso il sold out, con oltre 4.000 tifosi ospiti", si legge sul Corriere dello Sport.
(Fonte: CdS)
