Inter, tornano Bastoni e Thuram. Contro l’Arsenal il dubbio è…

Dovrebbe essere riconfermati contro i Gunners almeno otto dei protagonisti che erano titolari nella gara del Friuli. "Rientreranno sicuramente nelle rispettive caselle sia Bastoni che Thuram, al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito. L’unico dubbio sembra riguardare il centrocampo, con Mkhitaryan, Sucic e Frattesi a contendersi una maglia al fianco di Zielinski e Barella. Intanto ieri è tornato a disposizione Josep Martinez: domani sarà in panchina. Si va verso il sold out, con oltre 4.000 tifosi ospiti", si legge sul Corriere dello Sport.