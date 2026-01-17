L'Inter, reduce dal successo contro il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di campionato, sarà di scena oggi alle ore 15 sul campo dell'Udinese. Per l'occasione Chivu e il suo staff stanno pensando a qualche cambio di formazione per gestire al meglio le energie.
I nerazzurri scendono in campo alle 15 contro i friulani: Chivu pensa a qualche cambio per gestire le forze
Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ieri l'Inter si è allenata ad Appiano e poi è partita in aereo direzione Trieste: con Chivu sono volati anche alcuni dubbi di formazione, sparsi tra centrocampo e difesa. In mezzo, il tecnico romeno sta pensando di dare un turno di riposo a Zielinski, di rispolverare dall'inizio sia Frattesi che Sucic: in tutti e tre i casi deciderà solo oggi, ma Mkhitaryan sembra candidato a una maglia in Champions contro l'Arsenal.
Dietro, invece, potrebbe rifiatare Akanji: al suo posto, uno tra Acerbi (favorito) e De Vrij. Per il resto, rispetto a mercoledì, tornano Bisseck, Dimarco e Luis Henrique".
