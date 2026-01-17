FC Inter 1908
Udinese-Inter, le ultime di formazione: riposa Akanji, novità a centrocampo?

I nerazzurri scendono in campo alle 15 contro i friulani: Chivu pensa a qualche cambio per gestire le forze
L'Inter, reduce dal successo contro il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di campionato, sarà di scena oggi alle ore 15 sul campo dell'Udinese. Per l'occasione Chivu e il suo staff stanno pensando a qualche cambio di formazione per gestire al meglio le energie.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ieri l'Inter si è allenata ad Appiano e poi è partita in aereo direzione Trieste: con Chivu sono volati anche alcuni dubbi di formazione, sparsi tra centrocampo e difesa. In mezzo, il tecnico romeno sta pensando di dare un turno di riposo a Zielinski, di rispolverare dall'inizio sia Frattesi che Sucic: in tutti e tre i casi deciderà solo oggi, ma Mkhitaryan sembra candidato a una maglia in Champions contro l'Arsenal.

Dietro, invece, potrebbe rifiatare Akanji: al suo posto, uno tra Acerbi (favorito) e De Vrij. Per il resto, rispetto a mercoledì, tornano Bisseck, Dimarco e Luis Henrique".

