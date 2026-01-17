FC Inter 1908
Sky – Udinese-Inter, Chivu cambia in difesa e conferma Zielinski. Ecco la formazione probabile

Le ultime dal Friuli parlano di alcune modifiche nella retroguardia nerazzurra con Bastoni che dovrebbe riposare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter, alle 15, gioca contro l'Udinese. Le squadre stanno arrivando allo stadio e intanto arrivano le ultime sulle probabili formazioni che si affronteranno al Friuli. Atteso il 3-5-1-1 con Atta in appoggio a Davis in attacco e il rientro di Kristensen in difesa.

Questa la formazione di Runjaić:

UDINESE (3-5-1-1) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karistrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis; 

Per quanto riguarda l'Inter ci sono modifiche in difesa: giocherà Carlos Augusto e Bastoni invece riposerà, Akanji al centro della difesa con Bisseck sul lato destro. Confermato anche Zielinski a centrocampo. Nelle scorse ore si era parlato della possibile titolarità di Frattesi.

Inter Chivu
Questa la formazione che Chivu dovrebbe mandare in campo:

Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.

