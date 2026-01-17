L'Inter, alle 15, gioca contro l'Udinese. Le squadre stanno arrivando allo stadio e intanto arrivano le ultime sulle probabili formazioni che si affronteranno al Friuli. Atteso il 3-5-1-1 con Atta in appoggio a Davis in attacco e il rientro di Kristensen in difesa.
Sky – Udinese-Inter, Chivu cambia in difesa e conferma Zielinski. Ecco la formazione probabile
Le ultime dal Friuli parlano di alcune modifiche nella retroguardia nerazzurra con Bastoni che dovrebbe riposare
Questa la formazione di Runjaić:
UDINESE (3-5-1-1) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karistrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis;
Per quanto riguarda l'Inter ci sono modifiche in difesa: giocherà Carlos Augusto e Bastoni invece riposerà, Akanji al centro della difesa con Bisseck sul lato destro. Confermato anche Zielinski a centrocampo. Nelle scorse ore si era parlato della possibile titolarità di Frattesi.
Questa la formazione che Chivu dovrebbe mandare in campo:
Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.
