"Lautaro e Thuram saranno dunque i terminali offensivi della squadra nerazzurra contro l’Atalanta. A gara in corso ci sarà spazio per Pio Esposito , chiamato a garantire la stessa affidabilità sfoderata fino a questo momento. Il calendario non conosce tregua: con il passare delle settimane aumenterà però il peso specifico delle sfide, per cui servirà grande continuità anche da parte del giovane rampollo di casa Inter", sottolinea il Corriere dello Sport.

"In difesa è lecito attendersi il rientro di Akanji, tenuto a riposo contro il Bologna in Supercoppa. De Vrij potrebbe spuntarla su Bisseck nel ballottaggio per la terza maglia al fianco dello svizzero e di Alessandro Bastoni. L’olandese è in cerca di continuità: la chance contro la squadra di Palladino potrebbe consolidare la sua posizione in rosa e aiutarlo a chiarire anche le idee sul futuro. In cabina di regia dovrebbe tornare Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Il turco è reduce da una contrattura, ma si allena in gruppo ormai da diversi giorni e sembra comunque pronto a tornare dal primo minuto. A destra da capire, invece, se ci sarà ancora spazio per Luis Henrique o se verrà premiata l’intraprendenza dimostrata da Diouf negli spezzoni di cui ha goduto finora", aggiunge il quotidiano.