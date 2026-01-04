Cristian Chivu è intenzionato a confermare in blocco l'Inter che a Bergamo prima di capodanno ha battuto a Bergamo l'Atalanta

Cristian Chivu è intenzionato a confermare in blocco l'Inter che a Bergamo prima di capodanno ha battuto a Bergamo l'Atalanta. L'unico dubbio della vigilia era in riferimento al ruolo di mezzala sinistra, ma al momento Henrikh Mkhitaryan sembra nettamente in vantaggio su Piotr Zielinski accanto ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, con la conferma di Luis Henrique e Federico Dimarco sulle fasce. La Thu-La sarà la coppia d'attacco. Ecco le scelte di Chivu: