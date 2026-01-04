FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Inter-Bologna, le formazioni: Chivu risolve l’unico ballottaggio, in avanti conferma Thu-La

partite

Inter-Bologna, le formazioni: Chivu risolve l’unico ballottaggio, in avanti conferma Thu-La

Inter-Bologna, le formazioni: Chivu risolve l’unico ballottaggio, in avanti conferma Thu-La - immagine 1
Cristian Chivu è intenzionato a confermare in blocco l'Inter che a Bergamo prima di capodanno ha battuto a Bergamo l'Atalanta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Cristian Chivu è intenzionato a confermare in blocco l'Inter che a Bergamo prima di capodanno ha battuto a Bergamo l'Atalanta. L'unico dubbio della vigilia era in riferimento al ruolo di mezzala sinistra, ma al momento Henrikh Mkhitaryan sembra nettamente in vantaggio su Piotr Zielinski accanto ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, con la conferma di Luis Henrique e Federico Dimarco sulle fasce. La Thu-La sarà la coppia d'attacco. Ecco le scelte di Chivu:

Inter-Bologna, le formazioni: Chivu risolve l’unico ballottaggio, in avanti conferma Thu-La- immagine 2
Sky

Questa, invece, la formazione che scenderà in campo per il Bologna:

Inter-Bologna, le formazioni: Chivu risolve l’unico ballottaggio, in avanti conferma Thu-La- immagine 3
Sky
Leggi anche
Inter-Bologna, pochi cambi per Chivu: scelto il compagno di Lautaro, un solo vero dubbio
Inter, col Bologna può esserci un cambio rispetto a Bergamo: la probabile formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA