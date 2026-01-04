Dopo l'Atalanta, l'Inter si ritrova di fronte a un'altra sfida importante. Questa sera a San Siro arriva il Bologna di Italiano e la squadra di Chivu vuole i tre punti per ritornare in vetta e scavalcare il Milan. Chivu non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha espugnato Bergamo.
Inter-Bologna, pochi cambi per Chivu: scelto il compagno di Lautaro, un solo vero dubbio
Questa sera a San Siro arriva il Bologna. Chivu non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha espugnato Bergamo
Confermato Sommer, in difesa si va avanti col trio Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce a destra ancora Luis Henrique e a sinistra Dimarco. In regia Calhanoglua, con Barella e, probabilmente, Zielinski. Davanti Lautaro e Thuram, anche se Esposito scalpita.
DUBBIO—
"Gli undici di una settimana fa dovrebbero, quindi, ripartire di nuovo dall’inizio, con tanto di ThuLa e ottava di fila per Luis Henrique. Qualche dubbio, invece, sulla mezzala sinistra, perché Zielinski è in forma mai vista ad Appiano e può scalzare di nuovo Mkhitaryan", scrive La Gazzetta dello Sport.
