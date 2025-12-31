FC Inter 1908
Inter-Bologna, probabili formazioni: Chivu recupera Acerbi e pensa a un’esclusione eccellente

Il nuovo anno porterà all'Inter subito una grande sfida: domenica sera, infatti, a San Siro arriva il Bologna di Italiano
Marco Macca
Il nuovo anno porterà all'Inter subito una grande sfida: domenica sera, infatti, a San Siro arriva il Bologna di Italiano, autentica bestia dei nerazzurri negli ultimi anni. E Cristian Chivu pensa, come riferisce Il Giorno, a un'esclusione eccellente:

"L’Inter si prepara al match del 4 gennaio, ore 20.45, con il Bologna (arbitrerà Guida), che proprio ieri ha ripreso i lavori con il solo Bernardeschi in meno. Un remake di Supercoppa colmo di motivazioni per la squadra di Chivu. Il tecnico rumeno recupera Acerbi, che potrebbe giocare subito e guarda al potenziale a disposizione valutando la coppia Esposito-Lautaro dal 1’".

"Marcus Thuram dunque verso la panchina, anche per sfruttare la maggior capacità dell’attaccante italiano nel mandare il compagno a rete".

(Fonte: Il Giorno)

