Archiviata la Supercoppa d'Arabia, l'Inter è chiamata a dare una risposta importante, soprattutto in virtù delle vittorie di Juventus, Milan e Napoli. Cristian Chivu è orientato a schierare Sommer tra i pali, mentre in difesa Bisseck vince il ballottaggio con de Vrij, Akanji e Bastoni completano il reparto arretrato.
Sky – Verso Atalanta-Inter, la probabile formazione: Chivu cambia a centrocampo
Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista di Atalanta-Inter
A centrocampo Zielinski ha la meglio su Mkhitaryan e parte dal 1' insieme a Barella e Calhanoglu. Sulle fasce conferma per Luis Henrique a destra, a sinistra agirà Dimarco. Coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram.
