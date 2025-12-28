Dopo essersi presa la testa della classifica prima di Natale (e prima della deludente campagna in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana), l'Inter di Cristian Chivu affronta il big match di Bergamo contro l'Atalanta, che apre un mese di fuoco tra campionato e Champions League. Motivo per cui l'allenatore nerazzurro, al netto degli infortuni, sembra intenzionato a non fare turnover e a schierare i titolarissimi: al posto di Acerbi al centro della difesa ci sarà Akanji, con Bisseck da braccetto destro e Bastoni a completare il reparto.
Sky – Atalanta-Inter, le formazioni: c’è Calhanoglu in mezzo, dubbio in attacco
L'Inter di Cristian Chivu affronta il big match di Bergamo contro l'Atalanta, che apre un mese di fuoco tra campionato e Champions League
A centrocampo in cabina di regia ci sarà Calhanoglu, mentre Luis Henrique è confermato sulla destra. In avanti dovrebbe esserci la Thu-La, anche se Pio Esposito ha ancora qualche speranza di partire dall'inizio. Ecco la probabile formazion dell'Inter:
Queste, invece, le probabili scelte di Palladino per l'Atalanta:
