FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Atalanta-Inter, le formazioni: c’è Calhanoglu in mezzo, dubbio in attacco

partite

Sky – Atalanta-Inter, le formazioni: c’è Calhanoglu in mezzo, dubbio in attacco

Inter Chivu
L'Inter di Cristian Chivu affronta il big match di Bergamo contro l'Atalanta, che apre un mese di fuoco tra campionato e Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo essersi presa la testa della classifica prima di Natale (e prima della deludente campagna in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana), l'Inter di Cristian Chivu affronta il big match di Bergamo contro l'Atalanta, che apre un mese di fuoco tra campionato e Champions League. Motivo per cui l'allenatore nerazzurro, al netto degli infortuni, sembra intenzionato a non fare turnover e a schierare i titolarissimi: al posto di Acerbi al centro della difesa ci sarà Akanji, con Bisseck da braccetto destro e Bastoni a completare il reparto.

Sky – Atalanta-Inter, le formazioni: c’è Calhanoglu in mezzo, dubbio in attacco- immagine 2
Getty Images

A centrocampo in cabina di regia ci sarà Calhanoglu, mentre Luis Henrique è confermato sulla destra. In avanti dovrebbe esserci la Thu-La, anche se Pio Esposito ha ancora qualche speranza di partire dall'inizio. Ecco la probabile formazion dell'Inter:

Sky – Atalanta-Inter, le formazioni: c’è Calhanoglu in mezzo, dubbio in attacco- immagine 3
Sky

Queste, invece, le probabili scelte di Palladino per l'Atalanta:

Sky – Atalanta-Inter, le formazioni: c’è Calhanoglu in mezzo, dubbio in attacco- immagine 4
Sky
Leggi anche
Atalanta-Inter, conferma a destra per Chivu? Ecco chi ha vinto il ballottaggio in mezzo
Inter, le ultime di formazione: crescono le quotazioni di Esposito, out Thuram?

© RIPRODUZIONE RISERVATA