"Dall’errore di Radu, costato lo scudetto alla prima Inter di Inzaghi, ai recenti rigori di Riad. Senza dimenticare la sconfitta della scorsa stagione, determinante nella corsa all’ultimo Tricolore. Con una sola vittoria nerazzurra negli ultimi sette incontri in tutte le competizioni - tre nelle ultime dieci gare disputate tra le due contendenti -, il Bologna rappresenta una sorta di kryptonite per Lautaro e compagni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Inter-Bologna di domani sera.
Inter, col Bologna i titolarissimi o nuove rotazioni? Le probabili scelte di Chivu
"Per tornare a invertire la rotta, vendicarsi subito di quanto accaduto in Supercoppa, ma soprattutto per mantenere il vertice solitario della classifica, Chivu schiererà la miglior formazione possibile, con le eventuali rotazioni che riguarderanno l’infrasettimanale col Parma", specifica il quotidiano. Dietro Acerbi è recuperato ed è in vantaggio su Bisseck, Akanji giocherebbe braccetto se ci fosse l'italiano mentre centrale se Chivu optasse per il tedescone.
A centrocampo Mkhitaryan si prende il posto da titolare ma Zielinski è in crescita e potrebbe giocarsela fino all'ultimo, sebbene l'armeno sia favorito. "In attacco Pio scalpita, ma Thuram è in vantaggio per partire dal 1’ con Lautaro", scrive Tuttosport.
