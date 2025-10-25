Tra qualche ora l'Inter sarà impegnata sul terreno di gioco del Maradona e le ultime che arrivano da Skysport confermano le sensazioni dei giorni scorsi sulla formazione che affronterà la squadra di Conte. In avanti giocherà Bonny insieme a Lautaro: il calciatore francese per caratteristiche - spiegano dal canale satellitare - può essere il giocatore ideale per affrontare la squadra azzurra.

Conte, che nelle scorse ora ha perso Meret, dal canto suo manderà in campo Milinkovic-Savic e non avendo Hojlund (che non ha recuperato da un infortunio) dovrebbe schierare Lucca in avanti (ma c'è il ballottaggio con Neres).