FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter, botti e rumori fuori dall’albergo: tifosi Napoli disturbano il sonno. La formazione…

partite

Sky – Inter, botti e rumori fuori dall’albergo: tifosi Napoli disturbano il sonno. La formazione…

Sky – Inter, botti e rumori fuori dall’albergo: tifosi Napoli disturbano il sonno. La formazione… - immagine 1
Arrivano le ultime da Napoli in attesa della gara tra la formazione di Chivu e quella di Conte che si giocherà alle 18 al Maradona
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Tra qualche ora l'Inter sarà impegnata sul terreno di gioco del Maradona e le ultime che arrivano da Skysport confermano le sensazioni dei giorni scorsi sulla formazione che affronterà la squadra di Conte. In avanti giocherà Bonny insieme a Lautaro: il calciatore francese per caratteristiche - spiegano dal canale satellitare - può essere il giocatore ideale per affrontare la squadra azzurra.

Sky – Inter, botti e rumori fuori dall’albergo: tifosi Napoli disturbano il sonno. La formazione…- immagine 2
Getty Images

Questa dovrebbe essere la formazione che Chivu schiererà contro gli azzurri:

Sommer; Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Mikhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. 

Conte, che nelle scorse ora ha perso Meret, dal canto suo manderà in campo Milinkovic-Savic e non avendo Hojlund (che non ha recuperato da un infortunio) dovrebbe schierare Lucca in avanti (ma c'è il ballottaggio con Neres).

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. 

Sky – Inter, botti e rumori fuori dall’albergo: tifosi Napoli disturbano il sonno. La formazione…- immagine 3
Getty Images

A 'nuttata

—  

Questa notte - riporta il canale satellitare - i tifosi del Napoli hanno pensato di 'accogliere' al meglio l'Inter in città: fuori dall'albergo che ospita i nerazzurri botti (fuochi artificiali) e rumori che non hanno permesso alla squadra di Chivu di prendere sonno con facilità.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Napoli-Inter, le probabili formazioni: Conte sceglie Neres. Chivu va sul sicuro, con Lautaro…
Sky – Inter, probabile formazione: la coppia d’attacco scelta. In difesa e in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA