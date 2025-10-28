FC Inter 1908
Sky – Inter, Esposito in vantaggio su Bonny. Scelto il sostituto di Mkhitaryan, dubbi in difesa

Domani l'Inter scenderà in campo contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Chivu pensa a qualche cambio nella formazione
Domani l'Inter scenderà in campo contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Chivu pensa a qualche cambio nella formazione, a partire dall'attacco dove il punto fermo è Lautaro Martinez.

Secondo Sky Sport, "Una chance per Bisseck potrebbe esserci. Davanti può esserci l'avvicendamento tra Esposito e Bonny. In mezzo al campo potrebbe toccare a Sucic favorito su Zielinski, da capire se può esserci un turno di riposo per Dimarco che potrebbe rifiatare e giocare Carlos Augusto al suo posto".

