GdS – Inter, Chivu a Lecce fa la conta: emergenza formazione, le scelte saranno queste

GdS – Inter, Chivu a Lecce fa la conta: emergenza formazione, le scelte saranno queste - immagine 1
Cristian Chivu ieri ha perso Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, emergenza formazione a Lecce: le scelte saranno queste
GdS – Inter, Chivu a Lecce fa la conta: emergenza formazione, le scelte saranno queste- immagine 2

Due colonne dell’Inter si sono fermate sul sintetico del Bodo ieri in Champions League. Attesi per venerdì i controlli per Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, dei due preoccupa di più il capitano. “Starà fuori un bel po’”, ha detto Cristian Chivu. Sarà emergenza a Lecce, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

GdS – Inter, Chivu a Lecce fa la conta: emergenza formazione, le scelte saranno queste- immagine 3

“Il tutto dopo aver lasciato a casa anche Calhanoglu e Frattesi. La conseguenza è logica e porta due parole: emergenza formazione. Contro il Lecce non ci saranno Lautaro, Calhanoglu e Dumfries, rientrato ad allenarsi parzialmente col gruppo ma non ancora pronto per tornare in campo. Da capire i destini di Frattesi (rimasto a Milano per un problema gastrointestinale con febbre) e soprattutto Zielinski, che logicamente potrebbe restare a riposo. Lautaro è da considerare out.

GdS – Inter, Chivu a Lecce fa la conta: emergenza formazione, le scelte saranno queste- immagine 4
Getty Images

Lì davanti toccherà a Pio Esposito prendere in mano le redini dell’attacco nerazzurro, insieme a Thuram. Fin qui ha siglato sette reti stagionali in tutte le competizioni. Ha segnato nelle ultime tre sfide in casa contro Lecce, Pisa e Juventus. Contro il Bodo, al ritorno, serviranno altre reti per rimontare. Il rebus è a centrocampo, con Calhanoglu out, Zielinski acciaccato e Frattesi alle prese con la febbre. A Lecce sicuri gli impieghi di Mkhitaryan e Sucic da titolari. Possibile chance per Diouf come mezzala, suo ruolo naturale (Chivu l’ha schiarato spesso come esterno). Al Via del Mare non sarà facile: il Lecce ha vinto le ultime due partite”, si legge. Ricordiamo che non ci sarà Barella per squalifica (come Calhanoglu). In difesa atteso il ritorno di Bisseck dal 1’.

