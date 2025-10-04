Potrebbero essere in due a collezionare in Inter-Cremonese la prima maglia da titolare in stagione. Non solo Bonny, destinato a prendere il posto di Thuram in attacco. Chi scalpita e, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it potrebbe essere accontentato, è Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro non è neanche entrato con lo Slavia, a causa di un problema fisico, che però che completamente superato ed è in rampa di lancio.
fcinter1908 partite probabili formazioni FCIN1908/ Inter-Cremonese, probabile formazione: Calhanoglu riposa, le scelte di Chivu
FCIN1908/ Inter-Cremonese, probabile formazione: Calhanoglu riposa, le scelte di Chivu
Previste alcune novità in tutti i reparti, tranne in porta: si va verso la conferma di Sommer dal primo minuto
A fargli spazio però non sarà Nicolò Barella. L’ex Cagliari tornerà in campo al posto di Calhanoglu, uscito malconcio dalla sfida di Champions, a cui Chivu sembra intenzionato a dare un turno di riposo. A completare il centrocampo dovrebbe essere Mkhitaryan. Previste novità anche negli altri reparti: tutti tranne la porta, dove giocherà ancora Sommer.
Inter-Cremonese, la probabile formazione—
Questa la probabile formazione per Inter-Cremonese:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.
