Potrebbero essere in due a collezionare in Inter-Cremonese la prima maglia da titolare in stagione. Non solo Bonny, destinato a prendere il posto di Thuram in attacco. Chi scalpita e, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it potrebbe essere accontentato, è Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro non è neanche entrato con lo Slavia, a causa di un problema fisico, che però che completamente superato ed è in rampa di lancio.