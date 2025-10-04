FC Inter 1908
FCIN1908/ Inter-Cremonese, probabile formazione: Calhanoglu riposa, le scelte di Chivu

Previste alcune novità in tutti i reparti, tranne in porta: si va verso la conferma di Sommer dal primo minuto
Daniele Vitiello
Potrebbero essere in due a collezionare in Inter-Cremonese la prima maglia da titolare in stagione. Non solo Bonny, destinato a prendere il posto di Thuram in attacco. Chi scalpita e, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it potrebbe essere accontentato, è Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro non è neanche entrato con lo Slavia, a causa di un problema fisico, che però che completamente superato ed è in rampa di lancio.

Inter Chivu
MILAN, ITALY - SEPTEMBER 30: FC Internazionale coach Cristian Chivu looks on before the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between FC Internazionale Milano and SK Slavia Praha at Stadio San Siro on September 30, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

A fargli spazio però non sarà Nicolò Barella. L’ex Cagliari tornerà in campo al posto di Calhanoglu, uscito malconcio dalla sfida di Champions, a cui Chivu sembra intenzionato a dare un turno di riposo. A completare il centrocampo dovrebbe essere Mkhitaryan. Previste novità anche negli altri reparti: tutti tranne la porta, dove giocherà ancora Sommer.

Inter-Cremonese, la probabile formazione

Questa la probabile formazione per Inter-Cremonese:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

