Sky – Inter-Cremonese: Bonny titolare? Tre i cambi in formazione

Alla vigilia della sfida della Cremonese l'Inter si è allanata ad Appiano Gentile questa mattina e non ci sono state come sempre prove di formazione. La notizia che desta più curiosità è quella su chi affiancherà in attacco Lautaro Martinez al posto di Thuram infortunato .

Bonny è il candidato numero uno perché non è mai partito dal primo minuto ed è anche il profilo più simile a quello del francese. Pio Esposito rimane sempre in corsa perché potrebbe permettere al capitano di svariare un po' di più in attacco.