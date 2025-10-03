FC Inter 1908
Sky – Inter-Cremonese: Bonny titolare? Tre i cambi in formazione

La squadra nerazzurra si è allenata ad Appiano Gentile questa mattina alla vigilia della gara di campionato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Alla vigilia della sfida della Cremonese l'Inter si è allanata ad Appiano Gentile questa mattina e non ci sono state come sempre prove di formazione. La notizia che desta più curiosità è quella su chi affiancherà in attacco Lautaro Martinez al posto di Thuram infortunato.

Bonny è il candidato numero uno perché non è mai partito dal primo minuto ed è anche il profilo più simile a quello del francese. Pio Esposito rimane sempre in corsa perché potrebbe permettere al capitano di svariare un po' di più in attacco.

Altre novità rispetto alla formazione che ha giocato dal primo minuto contro lo Slavia potrebbero essere il ritorno di Akanji, Barella e Mkhitaryan. Da capire se l'allenatore deciderà di fare altri cambi nella formazione titolare per permettere ai suoi ragazzi di rifiatare dopo la partita di Champions di martedì.

