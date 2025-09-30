Sky – Inter-Slavia, resta il dubbio su chi affiancherà Lautaro. Chivu dirà…

Il tecnico nerazzurro ha il suo piano gara ma non ha lasciato trapelare nulla: solo su Sommer ha dato certezze

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 12:28)

Questa sera l'Inter affronterà lo Slavia Praga nella gara di Champions League in programma alle 21 a Milano. I dubbi della vigilia sulla formazione che affronterà la sfida di San Siro restano. Mister Chivu comunicherà l'undici titolare poco prima della partenza da Appiano per lo stadio. Lo ha detto lui stesso ieri, Sommertornerà in porta e sono attesi anche altri rientri. Dumfries e Dimarco sulle fasce, Acerbi al centro della difesa e c'è anche una possibilità di vedere Sucic dal primo minuto in campo.

"Scalpitano anche gli altri centrocampisti con Diouf in attesa della sua chance e Frattesi che vuole trovare più spazio (ha giocato nella ripresa contro il Cagliari). Davanti resta ancora il dubbio su chi affiancherà Lautaro Martinez tra Thuram (che è il giocatore che ha giocato di più.ndr) e Bonny con Esposito che ha già dimostrato di poter affrontare certe partite", riferisce l'inviato Matteo Barzaghi.

(Fonte: SS24)